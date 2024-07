Rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Duda zabrał głos

Zagrożenie ze strony Rosji - "Kraje Sojuszu muszą być silne, żeby nikt nie odważył się ich zaatakować"

Duda odniósł się także do kwestii wydatków krajów członkowskich na obronność. - Dzisiaj 23 kraje Sojuszu realizują niezbędne minimum wydatków. To zdecydowana większość. Muszę jednak powiedzieć, że to za mało. My wydajemy ponad 4 proc. - dodał prezydent.