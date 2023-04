Alarmująca zmiana w nowym sondażu. Wyraźnie widać, kto ma dziś problem

Gdyby przyjrzeć się takiej zmianie w odniesieniu do opozycji, to widzimy, że o 15,1 zmieniło się na niekorzyść opozycji przekonanie, że to ona będzie rządzić Polską po wyborach: w październiku było to 23,2 proc., obecnie jest 15,1 proc. Zmniejszyło się też przekonanie, że opozycja zarówno wygra wybory, jak i będzie rządzić Polską (w październiku 31,7 proc., obecnie 14,6 proc.). To jednak nie koniec problemów opozycji.