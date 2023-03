PiS się ugnie? Tego chcą Polacy, mamy nowy sondaż

W PiS dwugłos o podniesieniu 500 plus

- Temat waloryzacji 500 plus powraca co chwilę od pewnego czasu. Na ten temat nie dyskutujemy, nie ma mowy o podniesieniu go do 1000 plus - oświadczyła w ubiegłą środę na antenie Radia Zet szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska.