Nowy sondaż. Jak dzisiaj Polacy oceniają zmianę rządu w kraju?

Już w marcu 2024 r. - w ramach rozliczania 100 dni rządów Donalda Tuska - Wirtualna Polska informowała, że ze 100 złożonych obietnic, rząd Tuska zrealizował wówczas 17 obietnic (w tym kilka jeszcze było wówczas w zaawansowanej fazie), kolejne 15 zostało częściowo zrealizowanych, 68 wciąż czekało na przyspieszone działania rządu. Premier zapewniał, że jest zdeterminowany, by wypełnić pozostałe obietnice. Wszystko wskazuje na to, jak wylicza Money.pl, że do połowy grudnia 2024 r. rządowi udało się spełnić 26 ze 100 obietnic.