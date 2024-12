Ile Polacy dają "na tacę". Sondaż pokazuje, że czasem ani grosza

Pieniądze na parafialne potrzeby zbierane są w polskich kościołach nie tylko do skarbonek, zainstalowanych wewnątrz świątyni. Wierni dają datki podczas różnych okazji, między innymi dorocznych wizyt duszpasterskich, tzw. kolędy, oraz mszy .

Podczas mszy świętej ksiądz lub jego pomocnik, np. ministrant lub kościelny, czyli osoba, która zajmuje się przygotowaniem liturgii od strony zaplecza, wychodzi z koszykiem do zgromadzonych wiernych i zbiera dobrowolną ofiarę . Tam lądują monety i banknoty o różnych nominałach.

Badania panelu Ariadn z końca grudnia 2024 roku pokazały, jak wiele osób sięga do kieszeni, gdy przychodzi moment zbierania "na tacę". Wiadomo jest też, dzięki tej ankiecie, jaka kwota najczęściej wrzucana jest przez osoby uczęszczające na msze.

Internauci, do których za pośrednictwem sieci dotarła ankieta, odpowiedzieli na pytanie, czy w trakcie mszy świętej składają ofiarę pieniężną, czyli czy "dają na tacę". Ujawnili również, ile najczęściej przeznaczają na datek . Na pytanie o wpłacanie "na tacę" odpowiedziały 674 osoby. Kwotę wpłacaną ujawniły 562 osoby .

Wśród pytanych osób, które zadeklarowały, że są osobami wierzącymi i praktykującymi, aż 43 proc. wyjawiło, że ofiarę przekazują zawsze, w czasie każdej mszy świętej. Ale są i tacy, którzy robią to od czasu do czasu - 38 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "czasami, nie za każdym razem" wrzucają na tacę pieniądze. Niektórzy natomiast - 8 proc. - decydują się na to tylko w czasie świąt.