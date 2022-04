Nowy sondaż IBRiS: Zjednoczona Prawica na czele, Konfederacja pod progiem

Najwyższym poparciem wciąż może się pochwalić Zjednoczona Prawica, na którą głos oddałoby 34,7 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z lutowym sondażem IBRiS. Na drugim miejscu ponownie znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27 proc., co oznacza spadek 2,3 pkt proc. w porównaniu do lutego. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 9,1 proc. Ugrupowanie to zanotowało wzrost o 0,5 pkt proc.