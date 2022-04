Awantura w Sejmie. "Dlaczego poszliście na rękę Putinowi?"

"Przykład schizofrenii politycznej"

Głos po Adamczyku zabrał Marcin Kierwiński z PO. - To jest kolejny pokaz politycznej schizofrenii w wykonaniu pana i ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Nie pytamy o to, czy to był wyjątek, czy nie. Pytamy, dlaczego się zgodziliście, bo nie musieliście się zgodzić. Dlaczego znów poszliście na rękę Putinowi? To jest po prostu niezrozumiałe - stwierdził poseł.