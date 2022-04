Terlecki o wcześniejszych wyborach: Taki wariant jest możliwy

Terlecki: Nie przewiduję załamania spójności Zjednoczonej Prawicy

Na uwagę, że opozycja przychyliłaby się do poparcia wniosku w tej sprawie, szef klubu PiS ocenił, że opozycji nie zależy na przyspieszaniu wyborów. "Nie jest przygotowana do tego, żeby objąć władzę, to jest oczywiście powód zasadniczy. Po drugie liczy na to, że za półtora roku będzie miała większe szanse na dobry wynik, niż w tej chwili czy za parę miesięcy. Opozycja nie chce teraz wyborów" - uważa Terlecki.