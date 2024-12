Tajemniczy wypadek przed świtem. Przedstawił się i osunął się na ziemie

Na warszawskim Targówku doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. W niedzielę, 29 grudnia, kilkanaście minut przed godz. 7, strażnicy miejscy patrolujący okolice skrzyżowania ulic Swojskiej i Janowieckiej zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich z trudem opierał się na ramieniu drugiego, a jego stan wzbudzał niepokój.

Gdy strażnicy zbliżyli się do mężczyzn, okazało się, że jeden z nich jest ciężko ranny. Miał poważnie uszkodzoną czaszkę i obficie krwawił. - Ranny mężczyzna zdążył jedynie odpowiedzieć strażnikom, jak ma na imię, i osunął się na ziemię - podała warszawska straż miejska.

Wkrótce na miejscu pojawiła się przypadkowa kobieta, która przekazała strażnikom ważną informację. Około 100 metrów dalej na poboczu drogi stał rozbity samochód. Jeden ze strażników udał się na miejsce, by sprawdzić, czy w pojeździe nie ma innych rannych osób. Samochód był wbity w przydrożny słup, a jego wnętrze nosiło ślady potężnego uderzenia - porozrzucane przedmioty i krew.

Strażnik wyłączył zasilanie w zdeformowanym pojeździe i poinformował o wypadku policję, po czym wrócił do rannego mężczyzny i swojego kolegi z patrolu. Niedługo potem pogotowie zabrało ciężko rannego do szpitala. Stołeczna policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić, co dokładnie wydarzyło się przed świtem na warszawskiej ulicy.