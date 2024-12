Izrael nie grozi, a informuje. "Podzielicie los Hamasu i Hezbollahu"

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, izraelski ambasador Danny Danon skierował ostre słowa do rebeliantów Huti w Jemenie. Danon podkreślił, że Izrael nie będzie tolerował dalszych ataków rakietowych, które są wymierzone w jego terytorium.

- Do Huti, być może nie zwracaliście uwagi, co się działo na Bliskim Wschodzie w mijającym roku. Pozwolę sobie przypomnieć, co się stało z Hamasem, Hezbollahem, Asadem, ze wszystkimi, którzy próbowali nas zniszczyć - powiedział Danon.