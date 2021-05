Nowy Polski Ład. Polityk Lewicy zachwycony jednym z pomysłów

Prawo i Sprawiedliwość na specjalnej konwencji przedstawiło główne założenia Nowego Polskiego Ładu. Pomysły partii rządzącej odnoszą się m.in. do służby zdrowia, pracy i płacy, mieszkań, kwestii tożsamościowych oraz nowych rozwiązań dla wsi. W programie "Newsroom WP" skomentował to Maciej Konieczny. Poseł Lewicy przyznał, że niektóre propozycje PiS są zgodne z ich programem, dlatego jego ugrupowanie nie wyklucza współpracy na tym polu. - Bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a także uszczelnienie systemu podatkowego. Składka zdrowotna też będzie dużo sprawiedliwiej naliczana niż do tej pory i to jest dobre - stwierdził gość WP. Poseł Lewicy zaznaczył jednak, że niepokoją go planowane dopłaty do zakupu mieszkań i pomoce kredytowe. - To siłą rzeczy będzie musiało spowodować dalszy wzrost cen nieruchomości - ocenił Maciej Konieczny.

