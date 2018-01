Nowy minister wyciąga rękę do protestujących lekarzy. Będzie spotkanie

Do Porozumienia Rezydentów wpłynęło oficjalne zaproszenie z resortu zdrowia na rozmowy. Do spotkania ma dojść w piątek po południu.



- Do tej godziny większość z nas pracuje. Uzgadniamy szczegóły dotyczące miejsca spotkania - mówi Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów. - Postulat jest niezmienny i mamy nadzieję, że uda się go z nowym ministrem zrealizować - dodaje.

Przypomnijmy: od listopada lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, czyli zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu. Spowodowało to problemy w wielu szpitalach w Polsce. Medycy domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Jednocześnie rezydenci zaproponowali kompromis. Zadeklarowali obniżenie oczekiwań z 6,8 procent do 6 procent PKB do 2023 roku zamiast do 2021 roku. Zamiast tego, domagają się m.in wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych.