Nowy minister w Ukrainie. "Najlepsza decyzja kadrowa Zełenskiego"

Rustem Umerow został nowym ministrem obrony Ukrainy. Jak jest odbierany przez Ukraińców? - On się cieszy świetną opinią. Co ciekawe cieszy się świetną opinią zarówno po stronie władzy jak i opozycji. Mało tego - po stronie opozycji słychać, że to najlepsza decyzja kadrowa pierwszej kadencji Zełenskiego - komentował w programie "Newsroom WP" Daniel Szeligowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - Dał się poznać z dobrej strony jako szef agencji mienia państwowego. Miał wkład w prywatyzację i ograniczenie korupcji. Dał się poznać jako świetny menadżer. To jeden z głównych powodów, dla których Zełenski postawił go na czele Ministerstwa Obrony. Zdolności ekonomiczne Rustema Umerowa przeważyły. Nie będzie działał w pojedynkę. Przyprowadzi kilku swoich współpracowników. Jego przeszłość pokazuje, że jednostka może wprowadzić daleko idące zmiany nawet do tak skorumpowanej agencji, którą wielu chciało rozwiązać. Ołeksij Reżnikow też miał wolę polityczną, by korupcję ukrócić, ale potrzebna była silna ekipa - dodał. Z ekspertem rozmawiał Paweł Pawłowski.