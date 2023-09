Nowogrodzka zawiedziona Zełenskim. "Ukraińskie władze wchodzą na samobójczą ścieżkę"

Według naszych informacji szef rządu długo miał rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, jak wypowiadać się o postępowaniu władz Ukrainy. Z tego, co wiemy, Morawiecki przed wyborami dostał przyzwolenie, by konfrontacyjne w stosunku do Polski wypowiedzi ukraińskich polityków oceniać "dosadnie" i "jednoznacznie". - Mówimy głosem naszych wyborców. Im także nie podoba się to, że z Polski próbuje dziś zrobić się jakiegoś wroga - słyszymy na Nowogrodzkiej.