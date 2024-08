Nowe zasady w TVP. Za krytykę rządzących kary, za wyzywanie opozycji - stanowiska kierownicze [OPINIA]

I zanim ktoś zacznie pisać "a za Kurskiego...", to chcę tylko zauważyć, że takie porównanie ośmiesza to, co się obecnie dzieje w TVP. Zmiana w mediach publicznych miała bowiem polegać na tym, by nikt nawet nie myślał o porównywaniu z kurszczyzną. Obecne władze TVP dają zaś coraz więcej powodów do tego, by porównywać.