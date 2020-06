Nowe wytyczne ws. relokacji uchodźców? List do KE. Stanowczy sprzeciw Polski

- Chcę zapewnić polskich obywateli, że rząd PiS jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawia się przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów - stwierdził. Powiedział, że "to stanowisko jasne, które nie podlega negocjacjom". - Czynimy to nie ze względów ksenofobicznych, co nam się przypisuje, ale z uwagi na zdrowy rozsądek - podsumował.

Relokacja. Wspólny list ministrów

Ministrowie Spraw Wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech wystosowali 4 czerwca wspólny list do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i do Komisarz Ylvy Johansson dotyczący Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku. Do inicjatywy czeskiej prezydencji w V4, inspirowanej podejściem Polski do polityki migracji i azylu, przyłączyli się także Ministrowie Spraw Wewnętrznych Estonii, Łotwy i Słowenii - czytamy na stronach rządowych.