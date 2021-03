Nowe obostrzenia ogłoszone na konferencji premiera. Morawiecki apeluje

- Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia - dodał, podkreślając, że "naszą podstawową bronią są szczepionki przeciw COVID-19".

- Ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych jest konieczne, musimy zaostrzać te rygory - podał premier. Z kolei minister Adam Niedzielski poinformował, że nowe obostrzenia ruszają od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia.

Tym samym zakazy obejmą również Wielkanoc. - Chcę zaapelować do ludzi, by te święta Wielkanocne spędzić w gronie najbliższej rodziny. To trudna decyzja, bo te święta mają przynosić radość, ale podkreślę, walczymy o zdrowie i życie obywateli - powiedział premier.