Konferencja premiera. Nowe obostrzenia również w kościołach

Zamknięcie kościołów? Jest decyzja rządu

Kościoły pozostaną otwarte

Zanim zapadła decyzja dotycząca kościołów, politycy obozu rządzącego podkreślali, że wszelkie decyzje, które zapadną w tej sprawie, nie mogą prowadzić do dyskryminacji instytucji Kościoła. - Chciałbym, żeby rozwiązania, które są stosowane względem różnych obiektów, nie były dyskryminujące. Na razie mamy rozwiązanie analogiczne do przestrzeni sklepowej - 1 osoba na 15 mkw. Docierają do mnie sygnały nt. weryfikacji realności tych limitów, że są one prawdopodobnie nieprzestrzegane. Dlatego dziś będę rozmawiał z władzami kościelnymi na ten temat przestrzegania tych obostrzeń - mówił w środę Adam Niedzielski w programie WP Newsroom.