Lockdown na Wielkanoc? Rząd stawia sprawę jasno

Wielkanoc 2021. Nowe obostrzenia. Jest decyzja rządu

- Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od początku epidemii koronawirusa w Polsce. Zbliżamy się do granicy, za którą nie będziemy mogli już dalej leczyć zakażonych pacjentów - podkreślił Mateusz Morawiecki.

- Chcę zaapelować do ludzi, by te święta Wielkanocne spędzić w gronie najbliższej rodziny. To trudna decyzja, bo te święta mają przynosić radość, ale podkreślę, walczymy o zdrowie i życie obywateli - powiedział premier.