Nowe informacje ws. skatowanego Kamila. Matka wysyłała smsy

Co matka pisała o Kamilu?

"Fakt" informuje o smsach, które miała wysyłać matka chłopca do byłego męża. Pisała, że Kamila oblał gorącą wodą ich drugi syn Fabian. Pan Artur i pani Ewa podejrzewali, że matka chłopców kłamie, by nie mogli spędzić razem świąt. Dopytywali w smsach, jak to się stało i prosili, żeby kobieta wysłała im zdjęcia Kamila. "Twój mąż powie kuratorce lub zgłosi do MOPS-u" - napisała Magdalena B.