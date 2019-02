Nowe doniesienia ws. "taśm Kaczyńskiego". W komentarzach wrze

Na światło dzienne wypłynęły zeznania Geralda Birgfellnera. Jarosław Kaczyński miał nakłonić go do wręczenia 50 tys. zł. dla księdza - informuje "Gazeta Wyborcza". W sieci zawrzało.

Z nowych informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że Gerald Birgfellner zeznał 11 lutego , że Jarosław Kaczyński namówił go do wręczenia 50 tys. zł księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna.

We wtorek po południu Jarosław Kaczyński opuścił biuro przy Nowogrodzkiej, by udać się do eleganckiej kamienicy przy alei Róż, gdzie spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą - poinformował "Fakt". Dziennikarze gazety zastanawiali się w jakim celu prezes pojechał do jednej z siedzib resortu, kamienicy przy al. Róż w Warszawie.