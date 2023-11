Nowe dane ws. jeńców Hamasu. Wiadomo ilu jest Polaków

Polacy wśród jeńców Hamasu

Korespondent "Faktów" TVN w Izraelu Maciej Woroch podał, że izraelski rząd zaktualizował liczbę jeńców do 230 osób. Wśród nich jest troje Polaków. To m.in. Alex Dancyg. O przetrzymywaniu go przez Hamas było wiadomo już wcześniej. To urodzony w 1948 r. w Polsce historyk, który współpracuje z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem i zajmuje się kształceniem izraelskich przewodników oprowadzających po Polsce młodzież. W piątek z synem Dancyga spotkał się prezydent Andrzej Duda.