Nowacka zmienia zdanie. Lawina komentarzy

- Widząc te napięcia ja też muszę ochronić szkołę przed awanturą polityczną - w 2025 r. edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym - zapowiedziała w Radiu RMF FM. Zaznaczyła, że będzie zachęcać wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w zajęciach.

Wiosną ubiegłego roku, zapowiadając wprowadzenie nowego przedmiotu, minister edukacji Barbara Nowacka mówiła, że będzie to przedmiot obowiązkowy.

"Tusk co prawda nie złagodził ustawy antyaborcyjnej ani nie załatwił związków partnerskich, ale za to nie wprowadzi lekcji o zdrowiu. Bo mu Ordo Iuris zakazało" - napisał Adrian Zandberg.

"Ochrona zdrowia jest permanentnym zakładnikiem sytuacji "w Polsce zawsze są jakieś wybory" Nic nie można wprowadzić, nic zreformować, zamknąć czy połączyć, bo ci drudzy będą krzyczeć skandal, nie chodzi o przedmiot edukacja zdrowotna, to tylko przykład jak to wszystko nie działa" - skomentował Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej.

"By uniknąć "awantury politycznej", szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka poinformowała w RMF, że przedmiot edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowy. Decyzja zapadła po wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska" - napisał Michał Wróblewski, dziennikarz WP.

"W 2023 r. ludzie zagłosowali, żeby przepędzić PiS, a ciągle dostają PiS-light. Przy czym co by o PiS nie mówić, to dbał o swój twardy elektorat, a koalicja ciągle wymierza swojemu siarczyste policzki" - komentuje dziennikarz "Super Expressu" Tomasz Walczak.