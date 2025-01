Nowy przedmiot będzie nieobowiązkowy. Deklaracja ministry

W rozmowie z RMF FM Barbara Nowacka podkreślała, że edukacja zdrowotna to potrzebny przedmiot, jednak został on "zniszczony przez politykę".

- Ja będę zachęcała wszystkich rodziców, nauczycieli, młodzież do wzięcia udziału w tych zajęciach i po zakończeniu 2025 roku bardzo poważnie porozmawiamy z nauczycielami, jak ten program się sprawdza - dodała.

- Więc niech pan Nawrocki robi pompki, bo to mu dobrze wychodzi , a nie zajmuje się edukacją zdrowotną - podkreśliła.

- Od przyszłego roku szkolnego będzie to przedmiot nieobowiązkowy, ale za rok może się stać obowiązkowy. Zrobimy ewaluację, zapytamy nauczycieli, zapytamy rodziców, zapytamy też uczniów i nie będziemy pytać polityków, którzy naprawdę powinni zajmować się rzeczami, na których się znają - mówiła.

Podkreśliła, że przedmiot jest potrzebny, żeby młodzież wiedziała "jak chronić się przed złym dotykiem" i by nie szukała informacji w niepewnych źródłach.

- I chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało, że ci, którzy urządzili tę bezmyślną kampanię, będą odpowiadali też za to, w jaki sposób dzieci będą narażone na zły dotyk, na kryzys zdrowia psychicznego, na cyberuzależnienia. Ale ja też muszę szanować otoczenie, które jest wokół mnie i po długich rozmowach, i z panem premierem, i z Rafałem Trzaskowskim podjęliśmy taką decyzję, że zrobimy to przedmiotem nieobowiązkowym. Szkoła nie potrzebuje napięć, potrzebuje spokoju - podkreśliła.