Nowacka o schedzie po Czarnku. "Bulwersujące"

Barbara Nowacka przyznaje, że Przemysław Czarnek zostawił po sobie problemy finansowe. - Jest dużo spraw do wyjaśnienia. To nie tylko niesławna "willa plus", lecz również konkursy ministra, wydatki ministerstwa, duże programy, które budzą wiele wątpliwości, jak choćby "Laptop dla ucznia", który wraz z ministrem cyfryzacji musieliśmy czasowo zawiesić - mówi Nowacka.