"Laptop dla ucznia". Będzie zawiadomienie do prokuratury

- Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych. Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym, bo w takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy, zostanie złożone doniesienie do prokuratury - mówił Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej.