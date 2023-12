Nowa Rzecznik Praw Dziecka. "Wchodzę w czas odbudowywania sensu RPD"

Na pewno to, że powstał Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Wiem, że młodzi mają różne opinie na temat tej inicjatywy, ale cieszę się, że on jest. Na tym można coś budować. Będę mogła to zmieniać, promować i pokazywać, że telefon jest dla każdego dziecka. Ponadto, co mogłam obserwować z perspektywy adwokatki, to to, że zwiększyła się liczba spraw, do których RPD przystępował.