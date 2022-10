Wzrosty poparcia w sondażu. Tylko jedna partia traci

Wzrost notowań widać u Lewicy. W ciągu miesiąca poparcie dla niej wzrosło z 7,3 proc. do 8,7 proc. PSL-Koalicja Polska ma 5,9 proc. poparcia (przed miesiącem było to 5,4 proc.). Wzrost odnotowała również Konfederacja. To obecnie 5,2 proc. poparcie w porównaniu do 4,2 proc. miesiąc wcześniej.