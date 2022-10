Kremlowskie tuby propagandowe wykorzystały okazję i wypowiedź Komorowskiego

Komorowski w RMF FM

We wspomnianym wywiadzie Komorowski przyznał także, że "absolutnie nie należy oczekiwać od Ukrainy, że zrezygnuje ze swojej niepodległości, suwerenności, dążenia do znalezienia się w ramach świata zachodniego tylko po to, by rozmawiać z Putinem". - Odwrotnie, to Putin musi uznać, że Ukraina w dążeniach prozachodnich jest dla niego niezbędnym partnerem, a nie tylko obiektem do pokonania i zniszczenia - powiedział Komorowski.