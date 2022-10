Tajemnice nie dla posła Brauna. Jest plan

Przewodniczący Komisji Obrony wspólnie wystąpili do Centrum Analiz Sejmowych w sprawie opinii na temat możliwości ograniczenia dostępu do tajnych informacji dla posła Konfederacji. - Musimy jednak pamiętać, by "casus Brauna" nie stał się jednak pretekstem do odbierania tego typu uprawnień dla polityków opozycji - wskazał wiceprzewodniczący tej komisji Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej.