Zlekceważył policję. Teraz Sejm zdecydował ws. Brauna

Braun bez immunitetu

I to właśnie w związku z tym ostatnim wnioskiem Sejm uchylił immunitet poselski Brauna. - Policja chciała go ukarać mandatem, którego poseł nie przyjął, więc Komendant Główny Policji wystąpił do Sejmu o pozbawienie posła immunitetu - mówił szef komisji regulaminowej Kazimierz Smoliński (PiS).