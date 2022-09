Ostre spięcie między Braunem i Gosiewską. "Do Moskwy! Do obory!"

Podczas środowych obrad Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między posłem Grzegorzem Braunem (Konfederacja), a wicemarszałkinią Sejmu Małgorzatą Gosiewską (PiS). Posłanka Prawa i Sprawiedliwości odsyłała Brauna "do Moskwy". Ten ripostował wykrzykując w jej stronę, by udała się "do obory". Poszło o ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce.