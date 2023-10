"Nos się panu wydłużył". Udowadnia, jak Morawiecki manipuluje w nowym spocie

W Koalicji Obywatelskiej, której częścią są Zieloni, jest różnica zdań co do elektrowni atomowej. W wywiadzie Zielińska zaznacza wyraźnie: - Ja jako Zielona mówię, że w tym planie zobaczymy, iż model energetyki opartej na OZE (odnawialnych źródłach energii) jest co najmniej 700 mld zł tańszy niż model oparty na OZE z elektrownią jądrową - powiedziała posłanka. Dalej tłumaczyła, że rządzący na forum sejmowej komisji przedstawili bardzo rozbieżne wyliczenia na temat kosztów budowy elektrowni jądrowej. Te koszty miałyby wynosić od 150 do "bodajże 380 mld" zł.