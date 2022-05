Norweski ekspert: Polski rząd ma ataki na inne kraje w "kodzie genetycznym"

- Norwegia powinna podzielić się zyskami, jakie czerpie z eksportu ropy i gazu w związku z wojną rozpoczętą przez Putina. Nadwyżka Norwegii powyżej średniej w ostatnich latach w eksporcie ropy i gazu przekroczy sto miliardów euro. To niesprawiedliwe - powiedział młodym Polakom premier. I zachęcił, by młodzież wysyłała listy z takim żądaniem do swoich rówieśników w Norwegii.