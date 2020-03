Nocna zmiana w TVP. Ostatnia niedziela Jacka Kurskiego?

Jacek Kurski został odwołany przez Radę Mediów Narodowych. Następcą prezesa TVP ma zostać członek zarządu Mateusz Matyszkowicz, a wspierać ma go Marzena Paczuska. Rozmówcy WP sugerują, że ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest jeszcze przesądzone.

Nocna zmiana w TVP. Ostatnia niedziela Jacka Kurskiego?

Jacek Kurski w piątek wieczorem mógł pojawić się na antenie TVP po raz ostatni. Tuż po jego kuriozalnym występie w "Gościu Wiadomości" pojawiła się informacja o głosowaniu Rady Mediów Narodowych nad jego odwołaniem. Choć przewodniczący Krzysztof Czabański dał członkom gremium czas na oddanie głosu do poniedziałku, to już w piątek czterech z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały o odwołaniu Kurskiego. Wkrótce dołączyła do nich również piąta osoba.

Odwołania Jacka Kurskiego domagał się Andrzej Duda, o czym poinformował dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Prezydent uzależniał od tego decyzję o podpisaniu ustawy zakładającej finansowanie mediów publicznych przez następne 5 lat kwotą niemal 2 mld zł rocznie. Gdy okazało się, że dopiął swego, na wspólnym briefingu z premierem poinformował o podpisaniu ustawy.

Głos zabrali też przewodniczący RMN oraz szef KRRiT Witold Kołodziejski. Ich obecność miała zagwarantować, że tym razem odwołanie Kurskiego będzie skuteczne. Już raz Rada Mediów Narodowych odwołała prezesa TVP, jednak po kilku godzinach został on przywrócony na stanowisko po interwencji Kaczyńskiego. Współpracownicy prezydenta obawiali się, że po podpisaniu przez niego ustawy, Kurskiego i tym razem ocali prezes PiS. Czy taki scenariusz wchodzi w grę i tym razem?

- Trudno mi to sobie wyobrazić. Są przecież jakieś granice śmieszności - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były prezes TVP i członek RMN Juliusz Braun. Uchwała o odwołaniu prezesa TVP w poniedziałek do południa weszła w życie. Choć wydaje się to formalnością, Krzysztof Czabański wciąż nie sporządził protokołu z korespondencyjnego głosowania.

Nocna zmiana w TVP. Mateusz Matyszkowicz i Marzena Paczuska za Jacka Kurskiego?

Tymczasem od piątku rozkręca się karuzela nazwisk w kontekście objęcia wakatu po Kurskim. W grze mieli być m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz szefowa informacji w Polsacie Dorota Gawryluk. Politycznym nominatem miał z kolei zostać "człowiek" Jarosława Gowina, Lech Jaworski. Branżowe serwisy "Press" oraz "Wirtualne Media" zgodnie donoszą, że p.o. prezesa TVP zostanie Mateusz Matyszkowicz. Pion informacyjny miałaby z kolei przejąć Marzena Paczuska. Oboje wchodzą - wraz z Kurskim - w skład trzyosobowego zarządu TVP.

- Żadnych decyzji nie ma, więc nie ma czego komentować - mówi Wirtualnej Polsce Matyszkowicz. - Mogę pana jedynie serdecznie pozdrowić - to z kolei Paczuska. Według naszych nieoficjalnych doniesień, wieloletnia dziennikarka TVP nie zostanie szefową tamtejszego pionu informacji. Co z Matyszkowiczem? Tu sprawa również nie jest przesądzona. Juliusz Braun zwraca uwagę, że formuła p.o. prezesa Telewizji Publicznej… nie istnieje. - Stwierdzili to jednoznacznie prawnicy. Jeśli Paczuska i Matyszkowicz mają od Kurskiego pełnomocnictwa, to i tak tracą one ważność z jego odwołaniem - mówi WP były prezes TVP.

Matyszkowicz jest członkiem zarządu TVP od 25 kwietnia 2019 r. Wcześniej był dyrektorem TVP1, dyrektorem TVP Kultura oraz dyrektorem Biura Programowego ds. repertuaru. Jest także redaktorem naczelnym kwartalnika "Fronda". Paczuska weszła w skład zarządu TVP miesiąc przed Matyszkowiczem. Z Telewizją Polską jest związana od lat. W przeszłości była m.in. zastępczynią Jacka Karnowskiego i wydawczynią głównego wydania "Wiadomości". W styczniu 2016 wróciła tam po pięciu latach, a w sierpniu 2017 odsunięto ją od flagowego serwisu informacyjnego. Od tego czasu była doradczynią prezesa TVP ds. publicystyki i informacji.