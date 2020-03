Nieoficjalnie: Cała Rada Mediów Narodowych za odwołaniem Jacka Kurskiego

W piątek późnym wieczorem przewodniczący rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zdradził, że czterech na pięciu członków Rady poparło odwołanie szefa TVP Jacka Kurskiego. Teraz w sprawie pojawiły się nowe doniesienia.

"Prezydent chce odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego" - poinformowała we wtorek Wirtualna Polska , a wśród polityków i dziennikarzy ruszyła lawina spekulacji. Okazało się, że Andrzej Duda był gotowy podpisać ustawę o rekompensacie luki abonamentowej dla mediów publicznych, ale miał kilka warunków, w tym odwołanie prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.

Ten w liście skierowanym do głowy państwa podkreślił , że "nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania". "Telewizja Polska jest dziś silniejsza niż cztery lata temu. Jest nadawcą dynamicznym, nowoczesnym, coraz chętniej oglądanym. Skutecznie odbudowuje swój prestiż i pozycję rynkową" - stwierdził Kurski i zaznaczył, że "oddaje się do dyspozycji".

W piątek wieczorem Krzysztof Czabański, który jest przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, poinformował, że zarządził głosowanie Rady nad odwołaniem Jacka Kurskiego i wpłynęły już do niego cztery głosy na "tak". Teraz portal wirtualnemedia.pl poinformował, że późnym wieczorem głos oddała również ostatnia osoba i ona także była za odwołaniem Kurskiego.

Prezydent zdecydował. Mówi o "politycznym oszustwie"

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy przyznającej 2 mld zł mediom publicznym. - Nie miałem wątpliwości, że pieniądze są niezbędne do funkcjonowania radia i telewizji - podkreślił.

Zaznaczył, że wśród jego warunków było także to, by wzmocniono ośrodki regionalnych rozgłośni i telewizji. "Politycznym oszustwem" nazwał mówienie przez opozycję o przekazaniu 2 mld zł na onkologię. - Potrzebne są w tym wszystkim rozsądek, uczciwość i prawda - podkreślił. Przypomniał, że w tym roku państwo przeznaczy na onkologię rekordową kwotę - ponad 11 mld zł - a obligacje na media publiczne nie mają i nigdy nie miały nic wspólnego z finansowaniem służby zdrowia.

- To rząd Platformy Obywatelskiej udzielał rabatów różnym grupom nie przyznając jednocześnie identycznych co do wysokości rekompensat bezpośrednio z budżetu lub z innych źródeł - argumentował z kolei decyzję o przyznaniu blisko 2 mld zł mediom publicznym premier Mateusz Morawiecki.