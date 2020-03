Prezydent zdecydował ws. mediów publicznych. Polityk: "To logiczna decyzja"

- Ta ustawa nie różniła się niczym od poprzednich - ocenia poseł PiS Zbigniew Girzyński i zaznacza, że już we wcześniejszych latach media publiczne otrzymywały rekompensaty niepłaconego abonamentu. - Faktycznym zaskoczeniem byłoby więc, gdyby prezydent ustawy nie podpisał - stwierdził.

- Przypomnę, że środki na media publiczne to rekompensata za obniżenie wpływów z abonamentu. I była ona wypłacana co roku. Są to środki niezbędne dla funkcjonowania radia i telewizji oraz dla realizacji ich misji. Działania nie tylko kanałów informacyjnych, ale też lokalnych, kulturalnych, Teatru Telewizji. To wszystko kosztuje - stwierdził polityk PiS.