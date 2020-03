Odwołanie Jacka Kurskiego formalnością? Cztery z pięciu osób za dymisją

Ja bardzo dziękuję panie prezydencie panie premierze za wszystkie życzliwe słowa na temat mediów publicznych Sam też chciałam bardzo podziękować wszystkim pracownikom mediów publicznych Zatorze Swoją misję na bardzo trudnym rynku medialnym O czym państwo najlepiej wiecie że to nie jest zła Tutaj też chciałem podziękować panu prezesowi Jackowi kurskiemu za za to Telewizji Polskiej w tych trudnych właśnie warunki Ale w związku z wystąpieniem prezesa Kurskiego postanowiłem Rozporządzenie o zarządzeniu głosowania w sprawie uchwały o odwołaniu Jacka Z prezesa Telewizji Polskiej To głosowanie Będzie trwało Korespondencyjnie do poniedziałku Ale już w tej chwili mogę państwu powiedzieć że Z pięcioosobowej rady już wpłynęło cztery głosy za podjęciem tej Uchwałę Dziękuję bardzo Bardzo panu dziękuję dziękuję za współpracę Bardzo dziękuję Dobranoc państwo