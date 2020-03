Koronawirus. Wzrosła liczba ofiar w USA i Chinach

Amerykańskie służby podały, że w związku z koronawirusem liczba ofiar wzrosła do 15. Z kolei w Chinach w wyniku choroby zmarło już 3070 osób.

W Polsce mamy pięciu pacjentów z koronawirusem. Wydaje się, że aż o pięciu za dużo, ale sytuacja wciąż jest bardzo dobra, gdy zestawimy ją z wydarzeniami z zagranicy. W Stanach Zjednoczonych potwierdzono już 280 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 15 zgonów. Co ważne, aż 14 z ofiar śmiertelnych dotyczy stanu Waszyngton na zachodzie USA.

Sprawa wygląda coraz poważniej, więc prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump podjął decyzję o przeznaczeniu 8,3 mld dolarów na walkę z epidemią koronawirusa. Rząd planuje kolejne posunięcia. Mają one dotyczyć m.in. amerykańskiej gospodarki, dla której koronawirus okazuje się potężnym zagrożeniem. Sytuacja na rynku i giełdzie pokazuje, że w największych tarapatach mogą tam być m.in. branża turystyczna i linie lotnicze.

Koronawirus. Nowe przypadki w Korei Południowej i Chinach

Korea Południowa potwierdza, że najnowsze wyniki badań ujawniły kolejne 174 osoby zarażone koronawirusem. Oznacza to, że w tym kraju testy dały już pozytywny wynik w aż 6767 przypadkach. 44 z nich zakończyło się śmiertelnie.

Koronawirus w Polsce

W Polsce nadzorem epidemiologicznym objęto już 6184 pacjentów. Przebadano blisko tysiąc próbek, ale tylko 5 z nich dało wynik pozytywny . Co ważne, żadna z zakażonych osób nie zmarła.

Gdy w 2014 roku Unia Europejska podpisywała umowy ws. wspólnych zakupów na wypadek pandemii, tylko Polska i Finlandia nie przystąpiły do tej współpracy. Teraz sytuację nadrabiał minister zdrowia Łukasz Szumowski, który już w piątek zajmował się tą sprawą w Brukseli. To tam odbyło się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. Szef resortu Łukasz Szumowski ogłosił, że Polska podpisała porozumienie o przystąpieniu do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Dzięki umowie polskie władze będą mogły zamówić szczepionki, gdy te pojawią się na rynku.