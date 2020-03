Koronawirus w Polsce. Są kolejne przypadki

Łukasz Szumowski zwołał w Ministerstwie Zdrowia konferencję prasową dotyczącą sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce. Poinformował o czterech kolejnych przypadkach zarażenia w Polsce.

- W sumie mamy pięciu pacjentów. Żaden nie jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym. Wszyscy są objęci opieką medyczną - podkreślił szef resortu zdrowia. Osoby zarażone to osoby młode i w średnim wieku. Dwie osoby są ze Szczecina i wróciły z Włoch (samochodami), a jedna osoba jest z Wrocławia. Ta ostatnia koronawirusem prawdopodobnie zaraziła się w Wielkiej Brytanii.

- Dwójka pacjentów pokazała działanie zgodne z instrukcjami, zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów, w związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy. Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną - mówił minister.