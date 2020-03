Koronawirus w Niemczech. Już ponad 500 przypadków

W ciągu jednej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji w RFN wzrosła o ponad 200. To jeszcze nie szczyt epidemii – przyznają eksperci, apelując o zachowanie spokoju.

W Niemczech potwierdzono jak dotąd 534 przypadki zarażenia koronawirusem. To o blisko 200 więcej niż wczoraj - podał Instytut Roberta Kocha (RKI). Jego dyrektor prof. Lothar Wieler przyznał, że to jeszcze nie kulminacja zachorowań. – Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ten szczyt zostanie osiągnięty. Teraz musimy zrobić wszystko, aby jak najbardziej spowolnić ten wzrost – powiedział.

Nowe zachorowania to głównie infekcje pochodzenia krajowego, a nie przywiezione zza granicy. Prof. Wieler zaapelował do lekarzy i mieszkańców kraju, aby zlecać i wykonywać testy na obecność wirusa tylko w uzasadnionych przypadkach, tak żeby nie przeciążyć systemu opieki zdrowotnej. – Nie można wykluczyć, że testujemy zbyt dużo – powiedział.

Niemieckie władze apelują o czujność i przestrzeganie zasad higieny, ale też o zachowanie spokoju. Szef RKI zwrócił uwagę na aktualne statystyki dotyczące zwykłej grypy, która także może prowadzić do zapalenia płuc. Od początku roku w Niemczech zanotowano 119.280 przypadków grypy. Ponad 200 z nich zakończyło się zgonem chorego.

Covid-19 w kolejnych państwach

Obecność wirusa stwierdzono już w ponad 80 krajach. W ostatnich godzinach m.in. na Słowacji, w Serbii i Watykanie. Na ponad 95 tys. przypadków zachorowań na świecie, 3280 skończyło się śmiercią pacjenta. Najczęściej były to starsze osoby.

Obok Chin, jednym z najmocniej dotkniętych chorobą krajów jest Iran. Liczba zachorowań przekracza tam 3,5 tys. Władze zdecydowały o zamknięciu do 20 marca szkół i uniwersytetów.

Na podobny krok zdecydowały się władze Włoch, zamykając wszystkie szkoły, uniwersytety i przedszkola. W ciągu przedostatniej doby we Włoszech zmarło 41 osób, przez co liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 148. W tym czasie potwierdzono też 770 nowych zachorowań. Ich ogólna liczba przekracza 3,8 tys.