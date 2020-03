Koronawirus na Słowacji. Wykryto pierwszy przypadek

Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa na Słowacji. Informację przekazał premier kraju Peter Pellegrini. Zakażony to 52-letni mężczyzna, którego syn w ostatnim czasie przebywał Wenecji.

Mężczyzna najprawdopodobniej zaraził się od swojego syna, który w ostatnim czasie był w Wenecji. U jego dziecka do tej pory nie wystąpiły objawy choroby. Pellegrini podkreślił, że stan mężczyzny polepszył się po przewiezieniu go do szpitala.