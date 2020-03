Koronawirus. Chiny i Korea Południowa. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Trzydzieści osób zmarło w Chinach w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa - poinformowała Państwowa Komisja Zdrowia w Pekinie. Choroba zebrała śmiertelne żniwo również w Korei Południowej, gdzie nie żyje kolejnych 7 osób.

W prowincji Hubei w środkowej części Chin w ciągu ostatniej doby zmarło 29 osób. Jej stolicą jest Wuhan, w którym wybuchła epidemia koronawirusa. Oznacza to, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych w kraju wzrosła do 3042 - poinformowała Państwowa Komisja Zdrowia w Chinach. Potwierdzono natomiast 80.552 przypadki zakażenia wirusem.

W czwartek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że niektóre kraje nie potraktowały poważnie zagrożenia koronawirusem. - Jeśli znajdziemy się w momencie, w którym uznamy, że nie da się tego kontrolować, wtedy powiemy, że mamy do czynienia z pandemią. Ale nie poddajemy się bez walki. Ci, którzy ciężko walczyli, już go powstrzymali – stwierdził na piątkowym briefingu w Genewie.