Koronawirus. Znów rośnie liczba zakażonych w Chinach

Liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Chinach znów rośnie. To zmiana, bo przez trzy ostatnie dni władze informowały o tendencji spadkowej.

Jak zauważa AFP, oznacza to, że łączna liczba zakażonych w kontynentalnych Chinach przekroczyła 80,4 tys. Jednocześnie poinformowano o 31 ofiarach śmiertelnych. To o siedem osób mniej niż we wtorek. Chińskie władze przekazały również, że wyzdrowiało łącznie 52 tys. osób.