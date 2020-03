Koronawirus jest już na Węgrzech. Potwierdzono dwa pierwsze przypadki

Koronawirus. Szef KPRM zadzwonił do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego

W środę rano potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Mężczyzna, który przyjechał z Niemiec, trafił do szpitala w Zielonej Górze. - Bardzo dziękuję służbom sanitarnym za sprawne działanie oraz wojewodzie za to, że jest odpowiednia karetka do przewozu osób - podkreślił na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.