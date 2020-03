Koronawirus z Chin. Betlejem odcięte od świata, Palestyna wprowadza stan wyjątkowy

Władze Autonomii Palestyńskiej niespodziewanie ogłosiły stan wyjątkowy w związku z podejrzeniem koronawirusa u 7 osób w Betlejem. Izrael, który kontroluje Zachodni Brzeg, zdecydował o zamknięciu ponad 25-tysięcznego miasta.

4 nowe przypadki z podejrzeniem SARS-CoV-2 zostały zidentyfikowane w Angel Hotel w Bajt Dżala, mieście położonym niedaleko Betlejem. Według dr Tarifa Ashura "ludność nie ma powodu do paniki". - Pobraliśmy próbki od polskich oraz amerykańskich turystów przebywających w hotelu, a także od 21 jego pracowników. Większość z nich pokazała wynik ujemny, jednak próbki wysłaliśmy do strony izraelskiej, aby i oni to potwierdzili - przekazał rzecznik ministerstwa zdroiwa Palestyny.