Koronawirus vs. wiara. Jak religie reagują na epidemię?

Od radykalnych żądań zamknięcia granic po zdanie się na Bożą łaskę. Wiele wspólnot religijnych zareagowało na epidemię koronawirusa. Dla wiernych jednak oznacza to improwizację.

Wirus trzyma świat mocno w garści. Podobnie jak obawa przed zarażeniem. Dla wspólnot religijnych jest to wyzwanie, ponieważ chcą chronić wiernych, zresztą w najrozmaitszy sposób. Niektóre rozwiązania mogą budzić spore wątpliwości.

Święty olejek w Porto Alegre

Ewangelicka parafia w Porto Alegre w Brazylii oferuje wiernym namaszczanie świętym olejkiem, mającym uchronić ich przed zarażeniem się koronawirusem. Wiadomość o tym postawiła na nogi miejscową policję, która wszczęła dochodzenie, czy nie jest to przypadek satanizmu. Podczas policyjnej kontroli w minioną niedzielę nie stwierdzono jednak żadnego naruszenia prawa.

Samozwańczy prorok z Malawi

W Malawi samozwańczy prorok Shepherd Bushiri walczy, jak donosi portal internetowy Malawi24, na swój sposób z koronawirusem. Polega to na wzwaniu "demona", by się ujawnił, a następnie przepadł w imię Jezusa Chrystusa. Podobno ten sposób działania zalecił "prorokowi" sam Bóg.

Podajmy łokieć zamiast ręki

Zmienił się także sposób przyjmowania komunii. Opłatek nie trafia do ust uczestników mszy, a w ich dłonie. To samo dotyczy sposobu picia wina mszalnego przez wiernych, który w Kościele katolickim jest i tak czymś wyjątkowym. Tam, gdzie się to praktykuje, wierni nie piją już ze wspólnego kielicha, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.