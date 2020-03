Mateusz Morawiecki o TVP: To Platforma udzieliła rabatów różnym grupom

Prezydent podpisał ustawę przyznającą rekompensatę mediom publicznym. Na specjalnie zwołanej konferencji premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że takie pieniądze są niezbędne, ponieważ rabaty dla pewnych grup społecznych trzeba wyrównać. - To jak najbardziej logiczny mechanizm - stwierdził.

Na konferencji obecny był również premier. Szef rządu ocenił, że środki dla radia i telewizji są niezbędne. - A to z tego powodu, że rząd Platformy Obywatelskiej udzielał rabatów różnym grupom nie przyznając jednocześnie identycznych co do wysokości rekompensat bezpośrednio z budżetu lub z innych źródeł - stwierdził.