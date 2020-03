WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze elżbieta jaworowicz + 2 Andrzej Dudamedia publiczne wczoraj (23:21) Andrzej Duda o decyzji ws. mediów publicznych. Wspomniał o programie Jaworowicz - Bez tych środków ta działalność zostanie ograniczona do minimum - tak prezydent Andrzej Duda mówi o rekompensacie dla mediów publicznych.... Rozwiń Proszę Media publiczne to nie tylk … Rozwiń Transkrypcja: Proszę Media publiczne to nie tylko Telewizja Polska to nie Te kanały centralnej telewizji to także Kanały Regionalne To tak Proszę pani Polskie Radio to tak Regionalne rozgłośnie radiowe i one wszystkie Są Beneficjent Tych środków które umożliwiają im normalną działalność jeżeli tych środków nie będzie Ta działalność będzie ograniczona do minimum Niestety Od 2008 roku Systematycznie spadają wpływ Z opłaty abonamentowe Wtedy były podejmowane decyzje polityczne pamiętacie państwo całą tą akcję polityczną którą ówczesny rząd Pro Od tego czasu mamy spać Wpływów on jest fakt Dzisiaj to jest taki poziom Rzeczywiście w zasadzie Funkcjonowanie Mediom publicznym i Realizowanie przez nie tego niezwykle ważnego komponentu jakim jest właśnie misja Publiczna do której się dog Bo to nie są programy Komercyjnym to nie są program Dobrze sprzedające się To są programy które Ważne dla To są programy takie jak choćby program pani Elżbiety Jaworowicz Pomógł Murator Bardzo wielu ludzi Który gdzie mówi się o ważnych sprawach to są także święta państwowe Które powinny być pokazywane ważne dla Czystości to są Ważne dla nas elementy Historyczne To Elementy także i Polityki kulturalnej Działanie To jest teatr To są elementy oczekiwane przez wielu widzów W których inne ośrodki telewizyjne inne telewizję telewizje komercyjne najczęściej nie realizują