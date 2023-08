Nocna akcja w Tatrach. Turyści wezwali pomoc. "Byli wychłodzeni i przemoczeni"

"Przełęcz Granacka to miejsce, które stanowi duże wyzwanie. Dwóch turystów znalazło się tam w pełnej ciemności, podczas ulewy, czekając na przybycie ratowników. Byli wychłodzeni i przemoczeni. Na miejsce dotarło pięciu ratowników, którzy zdołali ich stamtąd ewakuować. Najpierw przetransportowano ich nad Czarny Staw Gąsienicowy, a następnie do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Stamtąd terenowym samochodem zostali przewiezieni do Zakopanego" - opowiadał ratownik dyżurny w rozmowie z Polską Agencją Prasową.